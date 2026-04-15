Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile, un uomo di 47 anni è stato aggredito nel centro di Massa. La vittima ha subito una violenta sequenza di pugni e calci che ha provocato un’emorragia cerebrale, risultando fatale. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, alcuni sospettati sono stati fermati e sono attualmente interrogati in carcere per il reato di omicidio. La vicenda si sta sviluppando con ulteriori accertamenti e testimonianze.

È stata una violenza brutale e ripetuta a causare la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne aggredito nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile nel centro di Massa. I primi risultati dell’autopsia confermano che il decesso è legato alle gravissime lesioni riportate durante il pestaggio: pugni e calci sferrati con violenza che hanno provocato un’estesa emorragia cerebrale. Secondo gli accertamenti medico-legali, la lesione fatale è compatibile sia con i colpi ricevuti sia con la caduta sull’asfalto. Resta però ancora da chiarire quale sia stato il colpo decisivo o se la morte sia il risultato dell’azione combinata degli aggressori, un nodo centrale per l’inchiesta coordinata dalla Procura di Massa e dalla Procura per i Minorenni di Genova.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Emorragia cerebrale” per Giacomo Bongiorni: “pugni e calci” in sequenza. In carcere gli interrogatori dei fermati per omicidio

Notizie correlate

Leggi anche: Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, l'autopsia conferma un'emorragia cerebrale: con cosa è compatibile

Omicidio Giacomo Bongiorni, fatali pugni e calci sferrati con violenza: cosa dice l’autopsia(Adnkronos) – La morte di Giacomo Bongiorni è stata causata dalle gravi lesioni riportate durante l’aggressione: pugni e calci sferrati con violenza...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Morire per un fatela finita: la follia del branco spegne il sorriso di Giacomo. Tre giovani fermati, la città è sotto choc; Autopsia Bongiorni: emorragia cerebrale da pugni e calci; ?Giacomo Bongiorni ucciso a Massa, chi sono i tre fermati per l'omicidio: Eduard Alin, Ionut Alexandru e un amico minorenne; Chi sono i tre ragazzi fermati per l’omicidio a calci e pugni di Giacomo Bongiorni: Eduard Alin, Ionut Alexandru e un amico minorenne.

Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, l'autopsia conferma un'emorragia cerebrale: con cosa è compatibileNuovi dettagli sull'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa sono emersi dall'autopsia condotta sul corpo dell'uomo morto durante un pestaggio. virgilio.it

Giacomo Bongiorni ucciso a Massa, cos'è emerso dall'autopsia: Traumi fatali da calci e pugniGiacomo Bongiorni ucciso a Massa: dall’autopsia emerge una grave emorragia cerebrale. Indagini sulla dinamica e sulle responsabilità dei cinque giovani coinvolti ... tag24.it

Corriere della Sera. . Circa 3 mila persone almeno si sono concentrate in piazza Garibaldi, a Massa, da dove alle 21 è partita la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo un'aggressione ad opera di alcuni giovani nella notte tra sabato - facebook.com facebook

Fiori, biglietti, disegni: per Giacomo Bongiorni un piccolo memoriale in piazza, “Giocavi con mio papà” x.com