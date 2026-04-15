Omicidio in Darsena si indaga il rapporto tra vittima e uomo ferito | l' interrogatorio potrebbe essere decisivo

Nella Darsena, un uomo è stato ferito e un altro è stato trovato morto ieri sulla pista ciclabile di via Antico Squero. La vittima, un 29enne senegalese, è deceduta all’arrivo dei soccorsi. La polizia sta indagando sul rapporto tra le due persone coinvolte e ha convocato l’uomo ferito per un interrogatorio che potrebbe fornire dettagli utili alle indagini. Al momento, nessuno è stato arrestato.

Al momento non c'è ancora nessun arresto per l'omicidio del 29enne senegalese Cisse Moussa, trovato morto ieri sulla pista ciclabile di via Antico Squero. La situazione potrebbe però presto cambiare. Carabinieri e Procura di Ravenna stanno portando avanti le indagini, con i sospetti che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Si indaga sul brutale omicidio: 29enne ucciso con un fendente al collo, un altro uomo ferito - VIDEOStrada completamente bloccata e forze dell'ordine che presidiano il luogo del delitto. Ravenna, omicidio in Darsena: la vittima tra i migranti “salvati” dai certificati anti-CprL’inchiesta sui falsi attestati si intreccia con il delitto del 29enne Moussa Cissé: sospesi medici e nuovi interrogativi su un sistema che aggirava... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Omicidio alla Darsena di Ravenna: violento episodio in un luogo dimenticato. I residenti: Qui vivono come fantasmi tra i ruderi; Si indaga sull'omicidio in Darsena: chi era il 29enne trovato morto sulla pista ciclabile; Omicidio in Darsena. Il corpo di un uomo di 29 anni trovato senza vita; Ravenna, omicidio in Darsena: la vittima tra i migranti salvati dai certificati anti-Cpr. Omicidio in Darsena a Ravenna, indagini in corso: per ora nessun fermoOmicidio del senegalese Mussa Cisse, in Darsena di Ravenna: indagini in corso senza fermi. Si indaga sulla lite tra due uomini ... ravennanotizie.it Omicidio in Darsena, si allarga il giallo: la vittima era stata dichiarata non idonea ai Cpr dai medici indagatiIl 29enne senegalese era stato visitato a novembre dai medici dell'ospedale Santa Maria delle Croci. Il suo nome compare tra le carte dell'inchiesta sui presunti falsi certificati anti-rimpatrio ... ravennatoday.it Foggia - Omicidio Dino Carta: “Per risolvere il caso occorrono il massimo riserbo e la collaborazione di chi sa” https://www.antennasud.com/foggia-omicidio-dino-carta-si-indaga-anche-su-possibile-vendetta-trasversale/ - facebook.com facebook È un campione di boxe il 17enne fermato per l’omicidio di Giacomo Bongiorni x.com