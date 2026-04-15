Omicidio in Darsena Lamri | Non è una sorpresa E lancia la proposta di smantellare l' Ufficio immigrazione

L'omicidio avvenuto in una zona del centro cittadino, dove un giovane di origini senegalesi è stato trovato senza vita nel cuore della notte, ha suscitato immediato clamore. Un rappresentante delle autorità ha commentato l’accaduto affermando che l’evento non rappresenta una sorpresa, e ha proposto di procedere allo smantellamento dell’Ufficio immigrazione. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e problematiche legate all’immigrazione.

L'omicidio del 29enne senegalese Cisse Moussa, trovato morto nella notte fra lunedì e martedì in via Antico Squero, "non è una sorpresa. Non per chi abita questa città e la osserva senza paraocchi". Parole di Tahar Lamri, scrittore e drammaturgo algerino, ravennate d'adozione, e ideatore nel 2004.🔗 Leggi su Ravennatoday.it "Ufficio Immigrazione questura in crisi", il Siap lancia l’allarmeIl Siap torna a denunciare le difficoltà dell’ufficio immigrazione della questura di Genova, dove criticità strutturali e organizzative mettono a... “Una darsena pubblica nel porto di Brindisi”: la proposta in consiglio comunalePromotore il consigliere Nicola Didonna (capogruppo di Forza Italia): “Vogliamo ampliare l’offerta di posti barca e garantire tariffe calmierate per... Omicidio in Darsena, si allarga il giallo: la vittima era stata dichiarata non idonea ai Cpr dai medici indagatiIl 29enne senegalese era stato visitato a novembre dai medici dell'ospedale Santa Maria delle Croci. Il suo nome compare tra le carte dell'inchiesta sui presunti falsi certificati anti-rimpatrio ... ravennatoday.it Sviluppi sull’omicidio in Darsena a Ravenna. Indagini in corso: lite tra senzatetto, testimoni al vaglio e arma ancora ignotaRavenna, sviluppi sull’omicidio: lite tra senzatetto, testimoni al vaglio e arma non identificata. Un 29enne morto, ferito un 36enne ... ravennanotizie.it