Ufficio Immigrazione questura in crisi il Siap lancia l’allarme

Il Siap segnala gravi criticità nell’ufficio immigrazione della questura di Genova, evidenziando problemi strutturali e organizzativi che compromettono l’efficienza, la sicurezza e le condizioni di lavoro del personale. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire il funzionamento adeguato dei servizi e la tutela di tutti gli operatori coinvolti.

Secondo Roberto Traverso, segretario provinciale del Siap, la situazione non è nuova e si è.

