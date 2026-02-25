Una darsena pubblica nel porto di Brindisi | la proposta in consiglio comunale

Il consiglio comunale di Brindisi ha discusso la proposta di creare una darsena pubblica nel porto, per migliorare i servizi e offrire più posti barca. La decisione nasce dalla necessità di rafforzare il rapporto tra la città e il mare, oltre a garantire tariffe più accessibili per residenti e associazioni. Un progetto che punta anche a valorizzare il ruolo del porto nel tessuto urbano locale. La proposta rimane al centro del dibattito pubblico.

Promotore il consigliere Nicola Didonna (capogruppo di Forza Italia): “Vogliamo ampliare l’offerta di posti barca e garantire tariffe calmierate per residenti e associazioni” BRINDISI – Una darsena pubblica nel porto di Brindisi per rafforzare il legame tra la città e il mare, ampliare l’offerta di posti barca e garantire tariffe calmierate per residenti e associazioni. È questo l’obiettivo della mozione depositata dal consigliere comunale Nicola Didonna (capogruppo di Forza Italia) e protocollata in vista del consiglio comunale in programma venerdì prossimo, 27 febbraio. Nella mozione si sottolinea come il porto di Brindisi rappresenti una delle principali infrastrutture strategiche della Puglia e dell’Adriatico meridionale, con funzioni commerciali, industriali, energetiche, turistiche e militari. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

