stalker ubriaca arrestata in centro le suona il braccialetto elettronico

Una donna ubriaca è stata arrestata in centro dopo aver molestato persone e violato un precedente ordine del giudice che le vietava di avvicinarsi a quei luoghi. Durante l’intervento, le è stato applicato un braccialetto elettronico come misura di sorveglianza. La donna, nota alle forze dell’ordine per comportamenti simili, si trovava nel luogo sbagliato al momento sbagliato.

Ubriaca, molesta e nel posto sbagliato. Dove non doveva essere perché un precedente provvedimento del giudice le impediva di avvicinarsi troppo a quei luoghi. Eppure lì l’hanno trovata gli uomini della questura di Perugia, intervenuti in centro storico dopo la segnalazione della presenza di una donna in condizioni alterate che stava dando in escandescenza. La donna, una volta raggiunta, è stata identificata dagli agenti per una 48enne perugina, nei confronti della quale, come detto, era già stato applicato un divieto di avvicinamento alla persona offesa. Una misura che i poliziotti hanno potuto accertare "in diretta" visto che, al momento dell’intervento, hanno iniziato a sentire il suono di un allarme, che è stato poi verificato, preveniva dal braccialetto elettronico applicato alla 48enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

