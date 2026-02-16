L' omicidio stradale di Camilla arriva in Cassazione la famiglia | Avanti per avere verità e giustizia

Camilla Di Pumpo, una giovane di Foggia, è stata uccisa in un incidente stradale e ora la sua famiglia lotta per ottenere chiarezza e giustizia, portando il caso in Cassazione. La famiglia chiede risposte, desiderando che chi ha causato la sua morte venga punito. Un procedimento che si estende oltre il tribunale di primo grado, con l’obiettivo di fare luce su ogni dettaglio.

La vicenda giudiziaria di Camilla Di Pumpo, giovane foggiana vittima di un omicidio stradale, è arrivata in Cassazione. A pochi giorni dalla sentenza, prevista per giovedì 19 febbraio, i familiari hanno scritto una lettera aperta alla città. “Siamo i genitori di Camilla Di Pumpo, e la nostra vita è cambiata per sempre, una maledetta sera del 26 gennaio 2022. La Fiat Panda sulla quale nostra figlia Camilla stava rientrando a casa al termine di una giornata come le altre è stata letteralmente travolta da una vettura che correva a velocità folle, in pieno centro abitato a Foggia, e lei, al volante, non ha avuto scampo e ha perso la vita in seguito alle molteplici fratture e lesioni riportate”, scrivono.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.