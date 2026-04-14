La Procura di Milano ha presentato richiesta di processo con rito immediato per Gianluca Soncin nell'ambito del caso legato all'omicidio di Pamela Genini. La decisione di procedere senza passare attraverso l'udienza preliminare è stata comunicata di recente, senza ulteriori dettagli sulla posizione dell'imputato o sulle circostanze del caso. La richiesta ora passerà al giudice per le eventuali decisioni successive.

La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, saltando la fase dell'udienza preliminare, per Gianluca Soncin, 53 anni, che il 14 ottobre uccise con più di 30 coltellate la modella Pamela Genini, 29 anni, ex compagna che era riuscita a chiudere una relazione fatta di pestaggi e minacce, facendo irruzione nella sua casa nel quartiere Gorla, dopo aver fatto una copia delle chiavi e colpendola con fendenti anche sul terrazzo. Il 53enne, nell'inchiesta delle pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo e della Polizia, è in carcere per omicidio premeditato, anche aggravato da stalking, futili motivi e crudeltà. Il cadavere decapitato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio di Pamela Genini, la Procura di Milano chiede il processo con rito immediato per Gianluca Soncin

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