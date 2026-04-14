Omicidio di Pamela Genini la procura di Milano chiede il processo immediato per Gianluca Soncin

La procura di Milano ha richiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, 53 anni, accusato di aver ucciso Pamela Genini, 29 anni, nel suo appartamento nella zona Gorla. La decisione è stata presa in seguito alla conclusione delle indagini e alla consegna degli atti al tribunale. La richiesta di processo è stata formalizzata nei giorni scorsi.

La procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, il 53enne accusato dell'omicidio della 29enne Pamela Genini nel suo appartamento in zona Gorla. Qualora venisse accolta la richiesta, per Soncin salterebbe la fase dell'udienza preliminare. Il 53enne si trova.🔗 Leggi su Milanotoday.it Omicidio di Pamela Genini, la Procura di Milano chiede il processo con rito immediato per Gianluca SoncinLa Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, saltando la fase dell'udienza preliminare, per Gianluca Soncin, 53 anni, che il 14... Femminicidio di Pamela Genini, la procura chiede il processo immediato per Gianluca SoncinLa Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, il 53enne accusato del femminicidio dell'ex compagna Pamela...