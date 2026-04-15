A Massa, dopo l’omicidio di Giacomo Bongiorni avvenuto in piazza Palma, sono state adottate misure di sicurezza più stringenti. È stata istituita una zona rossa e aumentata la vigilanza nelle aree cittadine per garantire il controllo e la sicurezza pubblica. Le autorità hanno deciso di rafforzare i controlli in tutta la zona, senza indicare eventuali altre misure o interventi specifici nel territorio.

Zone rosse e chiusure anticipate a Massa e Carrara dopo l’omicidio di Giacomo Bongiorni. Nei due Comuni toscani scattano fino a maggio le misure di sicurezza in risposta al pestaggio che ha provocato la morte del 47enne, per la quale sono indagati due ventenni e tre minorenni. Le amministrazioni locali hanno disposto le ordinanze con nuove regole sulla vendita di alcol per i commercianti e le zone di vigilanza rafforzata. Le zone rosse a Massa I provvedimenti sono arrivati in seguito all’omicidio di Giacomo Bongiorni, ucciso durante un’aggressione davanti alla compagna e al figlio di 12 anni nel centro di Massa. Proprio il Comune toscano teatro del pestaggio a morte ha emesso un’ordinanza che stabilisce delle zone a vigilanza rafforzata con durata di sei mesi sulle strade attorno alla stazione e della movida, in centro e alla marina.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Giacomo Bongiorni, a Massa scattano zona rossa e vigilanza rafforzata dopo i fatti di piazza Palma

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