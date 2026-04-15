Omicidio di Enzo Ambrosino resta in carcere il presunto killer | Gravi indizi di colpevolezza

Gesuino Corona rimane in carcere con l'accusa di aver ucciso un uomo di 30 anni nella notte tra l’11 e il 12 aprile a Induno Olona, in provincia di Varese. La decisione è stata presa a seguito di un'ordinanza emessa dal giudice, che ha ritenuto esserci “gravi indizi di colpevolezza” nei confronti dell’uomo. L’indagato si trova ora detenuto in attesa delle prossime fasi del procedimento giudiziario.

Resta in carcere Gesuino Corona, l'uomo accusato dell'omicidio del 30enne Enzo Ambrosino avvenuto a Induno Olona (Varese) nella notte tra l'11 e il 12 aprile. È stato, infatti, convalidato il fermo emesso dalla procura di Varese. Le indagini dei carabinieri hanno confermato la sussistenza di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Delitto del trapano, fissata l'udienza preliminare per Verduci: "Gravi indizi di colpevolezza" Omicidio a Induno Olona, il parroco testimone dell’uccisione di Enzo AmbrosinoInduno Olona (Varese), 14 aprile 2026 – Nuovi elementi emergono sulla violenta rissa costata la vita a Enzo Ambrosino, il trentenne ucciso venerdì... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Enzo Ambrosino, il 30enne ucciso in una rissa per un debito di pochi euro. Gesuino Corona arrestato per omicidio; Induno Olona, arrestato un uomo per l’omicidio di Enzo Ambrosino: la lite per un debito; Omicidio a Induno Olona, un arresto: 30enne ucciso per piccoli debiti; Induno, svolta nell’omicidio di Enzo Ambrosino: arrestato un 50enne. Un possibile debito dietro al delitto. Omicidio di Enzo Ambrosino, resta in carcere il presunto killer: Gravi indizi di colpevolezzaL'uomo, 50 anni, è stato sottoposto alla misura cautelare della detenzione in carcere. Ieri sono state arrestate altre due persone coinvolte nella rissa avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 aprile ... milanotoday.it Svolta nell'omicidio di Enzo Ambrosino, arrestato un 50enne: tutta la veritàSvolta nell’omicidio di Enzo Ambrosino, 30enne accoltellato lo scorso sabato notte. E’ stato arrestato un uomo: ecco di chi si tratta e cosa è stato svelato sull’omicidio. Omicidio di Enzo Ambrosino, ... notizie.it Resta in carcere il cinquantenne varesino arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Varese per l’omicidio di Enzo Ambrosino. A breve l'esame autoptico sul corpo della vittima facebook Omicidio a Induno Olona, due arresti per la rissa che portò alla morte di Enzo Ambrosino milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com