In consiglio regionale si è parlato questa mattina dei tragici eventi avvenuti a Massa, dove un uomo di 47 anni è deceduto dopo essere stato vittima di un pestaggio. La notizia ha suscitato un sincero cordoglio tra i presenti, e il presidente della regione ha annunciato la sua presenza ai funerali. La discussione si è concentrata sulla vicenda, senza approfondimenti su eventuali sviluppi giudiziari.

MASSA – I drammatici fatti accaduti a Massa nei giorni scorsi, con la morte a seguito di un pestaggio del 47enne Giacomo Bongiorni, sono stati ricordati questa mattina (15 aprile) in consiglio regionale. Marco Guidi (Fratelli d’italia) ha preso la parola ricordando il tragico evento. “Ieri sera – ha detto – si è svolta una fiaccolata a cui hanno partecipato cittadini di tutta la provincia. Si tratta di un dramma che ha segnato profondamente la città, ma la città ha risposto stringendosi alla famiglia, al figlio di undici anni che stringeva la mano del padre quando ha perso conoscenza. Un padre che non si è voltato dall’altra parte quando ha visto che venivano messi in atto comportamenti non consoni, e questo gli è costato la vita.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Omicidio Bongiorni, cordoglio in consiglio regionale. Giani sarà ai funerali del 47enne

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