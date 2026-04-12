Due fermi per l’omicidio del 47enne Giacomo Bongiorni aggredito a Massa per un rimprovero

Due giovani di nazionalità rumena sono stati fermati in relazione all’omicidio di un uomo di 47 anni avvenuto a Massa. La procura ha disposto i fermi nei confronti di un ventitreenne e di un diciannovenne, entrambi coinvolti nel pestaggio avvenuto in piazza Felice Palma. La vicenda ha avuto origine da un rimprovero e si è conclusa con il decesso della vittima.

MASSA – Svolta nelle indagini sul tragico pestaggio di piazza Felice Palma a Massa. La procura della Repubblica, in considerazione della gravità dei fatti, ha disposto il fermo di due giovani di nazionalità rumena, il ventitreenne Ionut Alexandru Miron e il diciannovenne Eduard Alin Carutasu. L’accusa ipotizzata al momento dagli inquirenti è pesantissima: concorso in omicidio volontario per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica sotto gli occhi del figlio di 11 anni. Secondo la ricostruzione ufficiale, lo scontro fisico ha visto coinvolto un gruppo di giovani, tra i quali figurerebbero anche alcuni minorenni, e due uomini.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Due fermi per l’omicidio del 47enne Giacomo Bongiorni, aggredito a Massa per un rimprovero Massa, pestaggio dopo un rimprovero: Giacomo Bongiorni muore davanti al figlio, Fialdini: ‘Era mio amico’La drammatica morte di Giacomo Bongiorni Una notte di violenza improvvisa, una discussione degenerata e una vita spezzata davanti agli occhi del... Massacrato davanti al figlio: il 47enne Giacomo Bongiorni muore in arresto cardiaco dopo l'aggressione del branco a MassaAveva 47 anni Giacomo Bongiorni, massese, l’uomo che ha perso la vita la scorsa notte in piazza Palma nel centro di Massa a causa di un’aggressione .