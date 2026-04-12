Tre fermi per l’omicidio del 47enne Giacomo Bongiorni aggredito a Massa per un rimprovero

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno effettuato tre arresti in relazione all'omicidio di un uomo di 47 anni avvenuto a Massa. L'uomo è stato aggredito in piazza Felice Palma dopo un rimprovero e successivamente è deceduto. La procura ha disposto il fermo di due giovani di nazionalità rumena, un ventitreenne e un diciannovenne, mentre un'altra persona è stata anch’essa fermata. Le indagini sono in corso per chiarire i fatti.

MASSA – Svolta nelle indagini sul tragico pestaggio di piazza Felice Palma a Massa. La procura della Repubblica, in considerazione della gravità dei fatti, ha disposto il fermo di due giovani di nazionalità rumena, il ventitreenne Ionut Alexandru Miron e il diciannovenne Eduard Alin Carutasu. L’accusa ipotizzata al momento dagli inquirenti è pesantissima: concorso in omicidio volontario per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica sotto gli occhi del figlio di 11 anni. Secondo la ricostruzione ufficiale, lo scontro fisico ha visto coinvolto un gruppo di giovani, tra i quali figurerebbero anche alcuni minorenni, uno dei quali sarebbe stato fermato, e due uomini.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Tre fermi per l’omicidio del 47enne Giacomo Bongiorni, aggredito a Massa per un rimprovero Due fermi per l’omicidio del 47enne Giacomo Bongiorni, aggredito a Massa per un rimproveroMASSA – Svolta nelle indagini sul tragico pestaggio di piazza Felice Palma a Massa. Massa, pestaggio dopo un rimprovero: Giacomo Bongiorni muore davanti al figlio, Fialdini: ‘Era mio amico’La drammatica morte di Giacomo Bongiorni Una notte di violenza improvvisa, una discussione degenerata e una vita spezzata davanti agli occhi del...