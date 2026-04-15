Omicidio Bongiorni uno dei giovani ammette il calcio alla testa Ma non è stato un colpo mortale

Un giovane coinvolto nell’omicidio di Bongiorni ha ammesso di aver sferrato un calcio alla testa della vittima, dichiarando però che non si trattò di un colpo mortale. L’avvocato di uno dei sospettati ha confermato la versione del suo assistito, che ha 19 anni e proviene da Marina di Massa. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto e stabilire le responsabilità.