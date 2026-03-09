Uccise la figlia e la compagna disposta perizia psichiatrica per Kaufmann | potrebbe evitare il processo

I giudici hanno deciso di sottoporre a perizia psichiatrica Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la figlia di meno di un anno e la compagna nel giugno 2025. L’uomo è in attesa di eventuali sviluppi sul processo, che potrebbe essere evitato in caso di accertamento di incapacità mentale. La vicenda riguarda direttamente le persone coinvolte, senza ulteriori approfondimenti sui motivi.

