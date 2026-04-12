Omicidio Fabio Ascione sospetti su un giovane vicino al clan

Le indagini sull'omicidio di Fabio Ascione, un giovane di 20 anni, si sono intensificate. Ascione è stato ucciso il 7 aprile davanti a un bar situato di fronte alla sua abitazione a Ponticelli. Attualmente, ci sono sospetti su un giovane che avrebbe legami con un clan locale. Gli inquirenti stanno esaminando le testimonianze e le prove raccolte nelle ultime settimane.

Entrano nel vivo le indagini sull'omicidio di Fabio Ascione, 20 anni, ucciso il 7 aprile all'esterno di un bar di fronte casa, a Ponticelli. Si rafforza, giorno dopo giorno, l'ipotesi che il ragazzo, incensurato, sia una vittima innocente. Come spiegato sul Corriere del Mezzogiorno, i sospetti si.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di Ponticelli Dopo l'omicidio di Fabio Ascione, apre il centro per famiglieA pochi giorni dalla tragedia che ha visto la morte del 20enne di Fabio Ascione, il Comune di Napoli apre un centro polifunzionale per famiglie a...