Il 20enne Fabio Ascione ucciso in un agguato a Napoli forse non era l' obiettivo dei killler | gli hanno sparato da un' auto

Nelle prime ore di oggi a Napoli, un giovane di 20 anni è stato colpito da un colpo di pistola al petto ed è deceduto. L'omicidio è avvenuto mentre la vittima si trovava in strada, e gli investigatori hanno riferito che l’uomo è stato raggiunto da alcuni colpi esplosi da un’auto in movimento. Carabinieri e procura stanno esaminando tutte le piste, senza escludere alcuna ipotesi sul possibile movente.

Carabinieri e procura non escludono alcuna ipotesi e indagano a 360 gradi per fare luce sul movente dell’omicidio di Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso con un colpo di pistola al petto, nelle prime ore di oggi a Napoli. La vittima è stata assassinata mentre era davanti a un bar, nel quartiere Ponticelli della città, in una zona ritenuta dagli inquirenti sotto il controllo criminale del clan De Micco. I killer sono entrati in azione intorno alle 5,10 e Ascione, secondo quanto emerso dai controlli incensurato, era in compagnia di 4-5 amici quando sono stati esplosi i colpi. In azione, secondo quanto appreso da alcuni testimoni, è entrata una vettura di colore scuro che si è presentata davanti a un bar di via Carlo Mirando: dall’interno qualcuno ha sparato, più volte prima di dileguarsi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il 20enne Fabio Ascione ucciso in un agguato a Napoli, forse non era l'obiettivo dei killler: gli hanno sparato da un'auto Napoli, agguato all’alba a Ponticelli: ucciso il ventenne Fabio Ascione. Era incensuratoUn agguato dalle modalità tipiche della criminalità organizzata scuote il quartiere di Ponticelli, nella periferia orientale della città. Ponticelli, agguato all’alba: ucciso il 20enne Fabio Ascione all’esterno di un barAgguato all'alba nei pressi del bar Lively di via Carlo Miranda a Napoli, a Ponticelli, al confine con il comune di Cercola. Temi più discussi: Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di Ponticelli; Agguato a Napoli, morto un ventenne. Indagano i carabinieri; Passano in scooter davanti al bar e sparano: morto un 20enne; Agguato a Ponticelli, ventenne ucciso all'alba: indagini in corso. Il 20enne Fabio Ascione ucciso in un agguato a Napoli, forse non era l'obiettivo dei killler: gli hanno sparato da un'autoCarabinieri e procura non escludono alcuna ipotesi e indagano a 360 gradi per fare luce sul movente dell’omicidio di Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ... gazzettadelsud.it Omicidio a Ponticelli: chi era la vittima Fabio Ascione, il 20enne ucciso in via Carlo MirandaDalle parentele pericolose all'ipotesi dell'errore: tutti i punti oscuri del delitto che ha scosso il quartiere di Ponticelli. ilcrivello.it Fabio Ascione ucciso a Ponticelli, il dolore della zia e del fratello. #ilmattino #ponticelli #fabioascione - facebook.com facebook Agguato a Napoli, nel quartiere Ponticelli: un 20enne è stato ucciso in strada a colpi di pistola da sconosciuti in scooter. La vittima è Fabio Ascione, morto poco dopo il ricovero in ospedale. x.com