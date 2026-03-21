Il caso di un 68enne | Ritenuto idoneo a Ravenna ma respinto al Cpr

Un uomo di 68 anni ha presentato domanda di asilo e successivamente è stato portato in ospedale per verificare la sua idoneità al trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri. Nonostante sia stato ritenuto idoneo a Ravenna, il suo ingresso nel Cpr è stato comunque respinto. La vicenda riguarda le procedure e le valutazioni effettuate durante questo percorso.

Dopo la domanda di asilo, "il mio assistito è stato condotto in ospedale per la certificazione dell’idoneità al trattenimento in cpr", centro di permanenza per i rimpatri. E in quanto ai reati, in buona sostanza minacce e lesioni, le condanne "non sono ancora passate in giudicato: quindi lui è incensurato". L’avvocato Andrea Maestri è tornato sul caso dello straniero - un 68enne di origine albanese - ritenuto idoneo all’espulsione al pronto soccorso di Ravenna ma poi respinto con decisione di segno opposto al cpr di Milano. Per Maestri si è messa "in stretta correlazione l’inchiesta in corso che ha visto l’applicazione della misura... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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