Omicidio a Massa udienza convalida fermi responsabili pestaggio

A Massa, in Toscana, si è svolta l’udienza di convalida per due persone arrestate in relazione all’omicidio di Giacomo Bongiorni. Entrambi sono accusati di aver preso parte al pestaggio che ha portato alla morte della vittima. Durante l’udienza, sono state confermate le misure cautelari nei loro confronti. La vicenda riguarda l’episodio avvenuto nella zona e ha portato all’arresto dei sospettati nelle scorse settimane.

In Toscana per l’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa. Oggi udienza di convalida per due dei fermati, responsabili del pestaggio. Servizio di Franco Rossi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Omicidio a Massa, udienza convalida fermi responsabili pestaggio Omicidio a Massa, udienza convalida fermi responsabili pestaggio Notizie correlate Omicidio Bongiorni, conferito l’incarico medico-legale. Giovedì l’udienza di convalida per il 17enne fermatoMASSA – Svolta cruciale nelle indagini sul brutale omicidio di Giacomo Bongiorni, il quarantasettenne viareggino ucciso in piazza Felice Palma a... Massa, fermati i responsabili dell’omicidio Bongiorno: coinvolti anche iLa Procura di Massa ha disposto il fermo di due giovani, rispettivamente di 19 e 23 anni, accusati di concorso in omicidio volontario. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio di Massa: terminata l’autopsia su Bongiorni, il minorenne fermato a Genova è un pugile; Omicidio di Massa, notizie live: terminata l'autopsia. Stasera la fiaccolata; Omicidio Massa, il 17enne arrestato è un pugile: Bongiorni mi ha dato testata al volto, ho reagito; Mattino Cinque: Processo Pierina, l'arrivo di Valeria alla nuova udienza Video. Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, oggi udienza di convalida per due dei fermatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, oggi udienza di convalida per due dei fermati ... tg24.sky.it Massa e Forlì oggi gli interrogatori di convalida per i due omicidiL'udienza davanti al gip per i due fermati maggiorenni e per l'ex autista della croce rossa accusato di aver ucciso un'anziana ... avvenire.it Il primo esame servirà ad appurare le esatte cause del decesso della vittima, il secondo ad accertare compiutamente la sua identità, sebbene ci siano pochi dubbi. Indagine in corso per omicidio stradale. - facebook.com facebook È un campione di boxe il 17enne fermato per l’omicidio di Giacomo Bongiorni x.com