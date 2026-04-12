Massa fermati i responsabili dell’omicidio Bongiorno | coinvolti anche i

Da ameve.eu 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Massa ha fermato due giovani di 19 e 23 anni, accusandoli di aver preso parte all’omicidio di una persona. I dettagli dell’indagine non sono stati resi noti, ma si tratta di un’operazione che mira a fare luce su quanto accaduto. Le autorità hanno confermato il coinvolgimento dei due nel caso e continueranno le verifiche per chiarire la dinamica dei fatti.

La Procura di Massa ha disposto il fermo di due giovani, rispettivamente di 19 e 23 anni, accusati di concorso in omicidio volontario. L’aggressione, che ha coinvolto un gruppo di ragazzi tra cui anche alcuni minorenni, ha causato la morte del quarantaseienne Giacomo Bongiorno. L’iter giudiziario e le misure cautelari a Massa e Genova. Le indagini hanno portato i magistrati a identificare nei due cittadini di nazionalità romena i responsabili della dinamica che ha portato alla fine della vita di Giacomo Bongiorno. Oltre ai due individui di 19 e 23 anni già presi in carico dalla Procura di Massa, le autorità hanno esteso l’azione legale anche al Tribunale per i minorenni di Genova, dove è stato disposto un provvedimento analogo nei confronti di un ragazzo minore.🔗 Leggi su Ameve.eu

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