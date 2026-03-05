Omicidio nel Salernitano resta in carcere la moglie della vittima

Una donna di 54 anni, fermata lunedì scorso, rimane in carcere dopo l’accusa di aver ucciso il marito a Sant’Egidio del Monte Albino nella serata di sabato 28 febbraio. La vittima è un uomo di cui non sono stati resi noti altri dettagli. La donna, ora detenuta, è coinvolta nell’indagine relativa al decesso dell’uomo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Resta in carcere Raffaella Cirillo, la 54enne fermata lunedì scorso per la morte del marito Franco Vitolo, avvenuta nella serata di sabato 28 febbraio a Sant'Egidio del Monte Albino. Il gip del Tribunale di Nocera Inferiore, al termine di un'udienza di convalida durata circa due ore e celebrata nel carcere di Salerno, ha confermato la misura cautelare applicata al momento del fermo. Il giudice avrebbe, infatti, condiviso i gravi indizi di colpevolezza indicati dal pm. La donna, assistita dall'avvocato Concetta Galotto, nel corso dell'interrogatorio ha risposto a tutte le domande, confermando la versione già resa nella primissima fase delle indagini.