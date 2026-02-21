Dazi USA | Corte Suprema shock miliardi a rischio rimborso È guerra!

La Corte Suprema ha deciso di bloccare temporaneamente la strategia statunitense sui dazi commerciali, mettendo a rischio rimborsi per miliardi di dollari. La sentenza riguarda la possibilità di ricorsi da parte di aziende colpite dai dazi, che ora possono contestare le decisioni del governo. La decisione apre un fronte di proteste e ricorsi legali, creando tensioni tra Washington e le imprese coinvolte. La situazione si fa più incerta, in attesa di ulteriori sviluppi.

Dazi americani: La Corte Suprema ribalta la strategia di Washington, apre la strada a ricorsi miliardari. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha invalidato i dazi imposti dall'amministrazione precedente, aprendo uno scenario di potenziali rimborsi che potrebbero ammontare a miliardi di dollari. La decisione, emessa il 20 febbraio 2026, scuote le fondamenta della politica commerciale americana e solleva interrogativi sul futuro delle relazioni commerciali globali, in un momento di fragilità economica interna. La decisione della Corte: un colpo al potere esecutivo. La sentenza si basa su un'interpretazione rigorosa della Costituzione statunitense, che riserva al Congresso, e non al Presidente, il potere di imporre tariffe doganali.

