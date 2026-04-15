Olympiade | tre date in Lombardia con il Ballet de l' Opéra Grand Avignon

Il 15 aprile 2026 a Milano, il Ballet de l'Opéra Grand Avignon si esibirà in occasione di un evento dedicato ai giochi olimpici. La compagnia francese si esibirà in tre diverse date in Lombardia, portando sul palco le coreografie in linea con il tema olimpico. Le rappresentazioni si svolgeranno in location diverse della regione, coinvolgendo il pubblico locale e internazionale. La collaborazione tra l’ente organizzatore e il balletto è finalizzata a celebrare l’atmosfera olimpica attraverso l’arte della danza.

Milano, 15 aprile 2026 – Lo spirito e l'atmosfera olimpica saranno protagonisti sul palcoscenico con tre appuntamenti, in altrettanti teatri della Lombardia, per "Olympiade", spettacolo del Ballet de L’Opéra Grand Avignon, ideato a diretto da Antonio De Rosa e Mattia Russo (fondatori compagnia Kor'sia). Il debutto sarà sabato 18 aprile al Teatro Cagnoni di Vigevano (ore 21), il 19 aprile al Teatro Civico Roberto de Silva di Rho (ore 21) e il 21 aprile al Teatro Sociale di Como (ore 20.30). La scena. In parte campo di battaglia, in parte campo di gioco, Olympiade diventa u na pista di atletica. I 12 danzatori del Ballet de Opéra Grand Avignon danzano la possibilità di un nuovo rapporto con il tempo: il passato e il presente si susseguono senza che nessuna dimensione possa prevalere, anticipare o essere successiva all'altra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olympiade: tre date in Lombardia con il Ballet de l'Opéra Grand Avignon Notizie correlate Il Ballet de l’Opéra Grand Avignon al Teatro Ristori con la prima nazionale di "Olympiade"Il Teatro Ristori si prepara ad accogliere il Ballet de l’Opéra Grand Avignon con la prima nazionale di Olympiade, lavoro per dodici danzatori,... New York, attacco con machete a Grand Central Station: tre feritiAlmeno tre persone – un uomo di 84 anni, un uomo di 65 anni e una donna di 70 anni, sono state accoltellate alla Grand Central Station di New York. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: BALLET DE L'OPÉRA GRAND AVIGNON; Il Ballet de l’Opéra Grand Avignon al Teatro Ristori con la prima nazionale di Olympiade il 17 aprile 2026; Arriva il Ballet de l'Opéra Grand Avignon con la prima nazionale di Olympiade. Il Ballet de l’Opéra Grand Avignon al Teatro Ristori con la prima nazionale di OlympiadeIl Teatro Ristori si prepara ad accogliere il Ballet de l’Opéra Grand Avignon con la prima nazionale di Olympiade, lavoro per dodici danzatori, firmato dal duo coreografico Antonio De Rosa e Mattia Ru ... veronasera.it Arriva il Ballet de l’Opéra Grand Avignon con la prima nazionale di Olympiade - facebook.com facebook