Un episodio si è verificato questa mattina a Grand Central Station, a New York, quando un uomo ha colpito tre persone con un machete. La polizia, intervenuta dopo una chiamata di emergenza, ha aperto il fuoco e ha neutralizzato l'aggressore. Le tre persone ferite sono state trasportate in ospedale, mentre le loro condizioni non sono ancora state rese note. La scena è stata messa in sicurezza e le indagini sono in corso.

Almeno tre persone – un uomo di 84 anni, un uomo di 65 anni e una donna di 70 anni, sono state accoltellate alla Grand Central Station di New York. Lo riporta il New York Post. L’aggressore avrebbe ferito le vittime con un machete. L’attacco è iniziato poco dopo le 9:30 locali (le 15:30 in Italia) sulla banchina delle linee 4, 5 e 6 della metropolitana in direzione nord. La polizia, in seguito a una chiamata di emergenza, è immediatamente intervenuta sul posto aprendo il fuoco contro l’aggressore che, stando a quanto riportato dal New York Post che cita fonti di polizia, sarebbe deceduto. Le tre vittime dell’accoltellamento sono tutte in condizioni stabili in ospedale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - New York, attacco con machete a Grand Central Station: tre feriti

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