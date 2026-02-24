Giovanni Andrea De Ferrari restituito | Palazzo Bianco accoglie il ritorno di un capolavoro dimenticato

Giovanni Andrea De Ferrari torna a Palazzo Bianco dopo essere stato restituito dalle mani di un collezionista privato. La sua ripresa si deve a un lungo lavoro di recupero e verifica storica. Il quadro, che raffigura un paesaggio marino, era scomparso da decenni e ora riacquista il suo posto tra le opere più preziose della collezione. La nuova esposizione apre le porte a un pubblico desideroso di riscoprire un pezzo di storia artistica genovese.

Genova celebra il ritorno di un capolavoro dimenticato con la mostra “Giovanni Andrea De Ferrari restituito. Dipinti e disegni inediti intorno alla pala di San Nicolosio”, a cura di Raffaella Besta, Martina Panizzutt, Margherita Priarone e con la collaborazione di Giulia Pilosu. A novembre 2024, in risposta a una richiesta di aiuto del Terz’Ordine Francescano e su iniziativa di Giacomo Montanari, storico dell’arte e oggi assessore alla Cultura del Comune di Genova, il quotidiano Il Secolo XIX ha lanciato una raccolta fondi per restaurare una monumentale pala d’altare del pittore genovese Giovanni Andrea De Ferrari (1598-1669). 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Genova, mostra a Palazzo Bianco su Giovanni Andrea De FerrariDal 20 febbraio al 3 maggio, presso Palazzo Bianco è in programma la mostra Giovanni Andrea De Ferrari restituito. Dipinti e disegni inediti intorno alla pala di San Nicolosio, a cura di Raffaella ... mentelocale.it

