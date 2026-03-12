Manifattura in Emilia-Romagna | tra competitività tecnologia e capacità imprenditoriale oltre gli incentivi

A fine 2025, l’industria manifatturiera conta oltre 486mila imprese in Italia, tra cui 42mila in Emilia-Romagna. La regione si conferma un settore chiave dell’economia nazionale, mantenendo una posizione stabile nel 2026 nonostante le sfide provenienti da nuove pressioni competitive. La presenza di tecnologie avanzate e di capacità imprenditoriali rafforzate caratterizza il panorama industriale locale.

Con la presentazione dei dati dell’Osservatorio nel convegno inaugurale ha preso il via la 24ª edizione di MECSPE: a BolognaFiere oltre 2.000 aziende espositrici, 13 saloni tematici e un ampio programma di iniziative per il settore manifatturiero. L’industria manifatturiera, con le sue più di 486mila imprese attive a fine 2025, di cui 42mila in Emilia-Romagna, si conferma uno dei pilastri dell’economia nazionale e affronta il 2026 con un quadro complessivamente stabile, pur in un contesto segnato da nuove pressioni competitive. In questo scenario, il manifatturiero in Emilia-Romagna affronta il 2026 con moderata fiducia: quasi 3 imprese su... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

