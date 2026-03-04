spinta italiana per andare oltre il pil

In Italia si lavora da tempo per sviluppare un nuovo indicatore che misuri il progresso oltre il PIL. Ora il progetto delle Nazioni Unite sta per arrivare alla fase conclusiva, con l’obiettivo di creare uno strumento diverso che possa fornire una valutazione più completa dello sviluppo sociale e ambientale. La proposta si avvicina alla sua definizione finale, pronta a essere adottata come alternativa ai metodi tradizionali.

Il comitato di esperti di alto livello incaricati a maggio 2025 dal segretario generale dell’Onu António Guterres di elaborare nuovi sistemi di valutazione per andare “oltre il Pil” sta per concludere, proprio in questi giorni, il report finale che verrà presentato ad aprile, dopo la revisione editoriale. Sarà poi Guterres a dover formulare - sulla base delle indicazioni degli esperti - una proposta all’assemblea generale dell’Onu che punti ad adottare un nuovo framework per misurare il benessere delle società. In attesa di conoscere i contorni di questa proposta, il sogno di un nuovo indicatore statistico da affiancare al Pil prende forma proprio grazie al lavoro di numerosi ricercatori italiani. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

