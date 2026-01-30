Solidarietà | donati oltre tremila euro alla Croce Azzurra Litorale Pisano

La lotteria di Natale organizzata da SIB Confcommercio Pisa ha portato a una raccolta di oltre tremila euro. La somma sarà devoluta alla Croce Azzurra Litorale Pisano, grazie alla partecipazione di tante attività commerciali locali. La collaborazione tra commercianti e associazioni si conferma forte anche in momenti di solidarietà come questo.

Alla consegna dell'assegno, pari a 3.252 euro, presenti il direttore generale Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, l'assessore del Comune di Pisa Virginia Mancini, il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, il presidente della Croce Azzurra Litorale Pisano Paolo Malacarne, il presidente Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni, il maresciallo capo Federico Ruberti, il presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli, la presidente del CCN di Marina di Pisa Simona Rindi e la referente sindacale Confcommercio Pisa Arianna Gherardeschi. La raccolta fondi è stata possibile grazie all'adesione delle attività che hanno 'adottato' un panettone natalizio, promuovendo la vendita dei biglietti all'interno dei propri esercizi.

