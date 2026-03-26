L’Unione Europea ha avviato un procedimento contro diverse piattaforme di contenuti per adulti, tra cui Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos, accusate di non aver garantito adeguate misure di protezione dei minori. In caso di condanna, le aziende potrebbero essere soggette a sanzioni fino al 6% del loro fatturato annuale. La questione riguarda la mancata conformità alle normative sulla tutela degli utenti più giovani.

Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos sono stati accusati dall'Ue di non aver rispettato la tutale dei minori, rischiano di dover pagare una sanzione pecunaria fino al 6% del fatturato annuale La commissione europea ha riscontrato chePornhub, Stripchat, XNXX e XVideos hanno violato il Digital Services Act (DSA), ovvero non hannotutelato in maniera opportuna i minori dall’esposizione pornografica.L’accusa è quella di non aver valutato i rischi che determinati contenuti avrebbero potuto apportare nei minori e che non hanno utilizzato le giuste metodologie oggettive e complete. Secondo l’Ue è stata data troppa importanza a problematiche di natura commerciale, come il danno reputazionale, anziché concentrarsi sui rischi sociali per i minori, come richiesto dal DSA. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pornhub punito dall’Ue per la “mancata tutela dei minori”

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