La Farnesina alza lo scudo digitale Tajani inaugura la nuova sala cyber

Oggi il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha aperto la nuova sala cyber alla Farnesina. È uno spazio attrezzato con tecnologie avanzate, pensate per migliorare il controllo e la risposta agli attacchi informatici. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza digitale dell’amministrazione e proteggere i dati italiani da possibili minacce.

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inaugurato ufficialmente oggi alla Farnesina la nuova sala operativa "Csirt" ( Computer Security Incident Response Team ), dotata di tecnologie specialistiche finalizzate a rafforzare il monitoraggio e l'analisi degli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione. Nel corso dell'inaugurazione, il ministro Tajani ha dichiarato: "Viviamo in tempi di guerra ibrida. Grazie al lavoro dei funzionari della Sala Cyber, l'attacco della scorsa settimana che ha interessato i siti di circa 120 sedi – tra cui l'Ambasciata a Washington – è stato neutralizzato senza disservizi.

