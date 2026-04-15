Il 15 aprile 2026 a Udine, in Friuli Venezia Giulia, è stato pubblicato un articolo che include una riflessione sulla presenza femminile e il desiderio di compagnia. L’autore esprime un pensiero su come sarebbe diverso l’attesa se ci fosse una donna concreta ad accoglierci, lasciando intendere un’aspettativa di presenza e affetto in un contesto quotidiano. La frase si inserisce in un testo che affronta temi legati alle relazioni e alle emozioni.

Vincenzo Calafiore 15 Aprile 2026 Udine F.V.G Italy “ .. immagina quanto sarebbe bello se ci fosse una vera donna ad attenderci. Una donna capce di far nascere un sorriso, un sole in una stanza buia. Una donna capace di misurare le parole, e dare significato all’esistenza. Questo sarebbe davvero meraviglioso, sarebbe dolce la vita, qualunque cosa. Ma non ci sono più donne! C’è al suo posto, un mare agitato che avidamente divora terra! “ Vincenzo Calafiore La chiameresti vita, un’esistenza senza amore? Se venisse a mancare l’amore, nelle parole e nel suono che emettiamo, detto voce, negli sguardi e nei silenzi, l’esistenza stessa non avrebbe motivo di essere, non avrebbe significato vivere la vita che abbiamo avuto in dono.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Oltre i silenzi

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