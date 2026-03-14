Laguna e Sitoco solo silenzi e slogan

Il comitato cittadino Orbetello Bene Comune ha criticato le risposte fornite sulla Laguna e Sitoco, evidenziando che si sono limitate a silenzi e slogan. La questione riguarda le politiche e le dichiarazioni ufficiali sulle due tematiche, senza che siano stati forniti dettagli o innovazioni concrete. La critica si concentra sulla mancanza di informazioni chiare e di proposte reali sui temi trattati.

ORBETELLO "Su Sitoco e Laguna solo silenzi e slogan" il comitato cittadino Orbetello Bene Comune insorge sulle due tematiche. "La pazienza dei cittadini ha superato il limite – dicono –. Il comitato Orbetello Bene Comune denuncia un inquietante silenzio sul futuro dell’ex fabbrica Sitoco e sulla salvaguardia della Laguna. Nonostante gli ordini del giorno inviati a Ministero, Regione e Comune, l’unica risposta tecnica è giunta dall’Arpat sulla qualità dell’aria. Per il resto – denunciano dal direttivo – regna il nulla. Le criticità sono croniche: dai 30 milioni di euro di finanziamenti pubblici "scomparsi", alla reale volontà della società Laguna Azzurra Srl di bonificare, fino alla richiesta di un commissario ad acta ". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Laguna e Sitoco, solo silenzi e slogan" Articoli correlati Buche, degrado e silenzi: via Dorso chiusa solo dopo il cedimentoTempo di lettura: 2 minutiDalle proteste alla voragine, il passo è stato fin troppo breve. Leggi anche: Non solo uno slogan: a Bergamo “oltre il risultato” è un vero e proprio atto d’amore Una selezione di notizie su Laguna e Sitoco solo silenzi e slogan Argomenti discussi: Laguna e Sitoco, solo silenzi e slogan. Laguna e Sitoco, solo silenzi e sloganL’affondo del Comitato ’Orbetello Bene Comune’ all’Amministrazione ... msn.com Area ex Sitoco, assemblea pubblica di Orbetello bene comune: «Serve chiarezza su bonifiche, fondi e responsabilità»ORBETELLO – Ieri mattina all’oratorio Sant’Antonio di Orbetello si è svolta l’assemblea pubblica promossa dal Comitato civico Orbetello Bene Comune, convocata per fare chiarezza sulla situazione ... msn.com