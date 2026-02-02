Inquinamento Turrite Secca Troppi silenzi

Tre mesi fa, alcuni cittadini di Castelnuovo avevano segnalato un problema ambientale a Turrite Secca e chiedevano un intervento urgente. Da allora, niente è cambiato e il silenzio delle autorità preoccupa chi vive in zona.

