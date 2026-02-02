Inquinamento Turrite Secca Troppi silenzi
Tre mesi fa, alcuni cittadini di Castelnuovo avevano segnalato un problema ambientale a Turrite Secca e chiedevano un intervento urgente. Da allora, niente è cambiato e il silenzio delle autorità preoccupa chi vive in zona.
Tre mesi fa, alcuni cittadini di Torrite avevano segnalato all’amministrazione comunale di Castelnuovo un preoccupante problema ambientale, chiedendo al sindaco un intervento urgente a tutela della salute delle persone. Purtroppo, ad oggi, nessuna risposta ci è stata data. La segnalazione riguarda il colore anomalo che assume il torrente Turrite Secca dopo piogge abbondanti o temporali. Si tratta, viene spiegato dai cittadini, "di una intensa colorazione grigia ben diversa dal marrone tipico dei fenomeni di intorbidamento dovute alle piena del torrente". Già in passato, e precisamente nel giugno 2023, vennero segnalati al Comune diversi episodi di intorbidamento del torrente non riconducibili a situazioni di piena dello stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Turrite Secca
Morto sul lavoro a 64 anni, lutto cittadino a Piombino e Campiglia Marittima. La Cgil: "Troppi silenzi, chiarire responsabilità e omissioni"
L’inquinamento cognitivo è la nuova forma di inquinamento invisibile che colpisce il cervello dei bambini. Ecco come proteggerne lo sviluppo cognitivo dei bambini senza demonizzare il cellulare
Ultime notizie su Turrite Secca
Argomenti discussi: Inquinamento . Turrite Secca. Troppi silenzi.
Inquinamento . Turrite Secca. Troppi silenziTre mesi fa, alcuni cittadini di Torrite avevano segnalato all’amministrazione comunale di Castelnuovo un preoccupante problema ambientale, chiedendo al ... lanazione.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.