Gli astronomi hanno scoperto una stella che rappresenta un vero e proprio fossile cosmico, capace di raccontare come si sono comportate le primissime stelle dell’universo quando sono esplose. Si tratta di PicII-503, un astro situato nella piccola galassia nana Pictor II, a circa 150.000 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Pittore. La stella è stata individuata grazie alla Dark Energy Camera montata sul telescopio Victor Blanco da 4 metri in Cile. Ciò che rende PicII-503 straordinaria è la sua composizione chimica: contiene soltanto 140.000 del ferro presente nel Sole, la concentrazione più bassa mai misurata al di fuori della Via Lattea. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Conserva i segreti del Big Bang e spiega i misteri della Via Lattea: scoperta una delle stelle più antiche mai viste

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