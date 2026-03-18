Domenica 22 marzo 2026, lungo l’Alzaia del Naviglio Pavese si svolgerà il Red Bazar, un evento organizzato dagli ideatori del Sabato di Lambrate in collaborazione con l’associazione Zona Darsena. Oltre 70 artigiani e illustratori provenienti da diverse regioni italiane parteciperanno alla manifestazione, che prevede esposizioni e bancarelle lungo il percorso.

Domenica 22 marzo 2026, lungo l’Alzaia del Naviglio Pavese prenderà vita il Red Bazar sul Naviglio. L’evento, promosso dagli organizzatori del Sabato di Lambrate in collaborazione con l’associazione Zona Darsena, ospiterà oltre 70 artigiani e illustratori provenienti da ogni angolo della Penisola. La manifestazione si configura come un colorato market su strada dedicato esclusivamente al fatto a mano di qualità. I visitatori potranno scoprire i lavori degli artisti mentre godono delle proposte gastronomiche della Darsena, arricchite per l’occasione da numerosi food truck. La festa sarà completata dalle esibizioni di musicisti e artisti di strada che animeranno lo spazio pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Red Bazar: 70 artigiani animano l’Alzaia del Naviglio

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