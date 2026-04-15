Il Milan sta attraversando un momento complicato in attacco, con una media di oltre 13 tentativi di tiro per ogni gol segnato. Nelle ultime partite, i giocatori chiave come Pulisic, Leao, Nkunku, Füllkrug e Gimenez hanno totalizzato 108 tentativi senza riuscire a trovare la rete, segnando complessivamente 8 gol nel 2006. Al contrario, le quattro punte dell’Inter hanno una percentuale di realizzazione molto più elevata, risultando due volte più precise nei tiri in porta.

Riuscireste a centrare un rettangolo di 18 metri quadrati al terzo tentativo? Calma, non è così scontato. Il rettangolo di 18 metri quadrati è la porta e ci sono anni in cui sembra piccola piccola. Gli attaccanti del Milan nel 2026 hanno bisogno di 3 tiri per prenderla e di 13,5 tiri per fare un gol. Pulisic, Leao, Nkunku, Fullkrug e Gimenez da Capodanno hanno segnato 8 gol con 34 tiri in porta e 93 tiri totali. Via, sono troppi. Anche così si spiega il girone di ritorno mediocre di Allegri e la difficoltà di queste settimane da quattro sconfitte senza gol in sette partite. Allegri davanti ha cambiato più volte coppia e sabato ha aggiunto un giocatore: tridente con Saelemaekers.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Oltre 13 tiri per fare un gol: come si spiega l'attacco horror del Milan

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Oltre 13 tiri per fare un gol: come si spiega l'attacco horror del MilanPulisic, Leao, Nkunku, Füllkrug e Gimenez nel 2006 hanno segnato 8 gol con 108 tiri. Le quattro punte dell'Inter sono due volte più precise. E Capitan America ha calciato 32 volte senza mai esultare.. msn.com

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