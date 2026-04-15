Oltre 13 tiri per fare un gol | come si spiega l' attacco horror del Milan
Il Milan sta attraversando un momento complicato in attacco, con una media di oltre 13 tentativi di tiro per ogni gol segnato. Nelle ultime partite, i giocatori chiave come Pulisic, Leao, Nkunku, Füllkrug e Gimenez hanno totalizzato 108 tentativi senza riuscire a trovare la rete, segnando complessivamente 8 gol nel 2006. Al contrario, le quattro punte dell’Inter hanno una percentuale di realizzazione molto più elevata, risultando due volte più precise nei tiri in porta.
Riuscireste a centrare un rettangolo di 18 metri quadrati al terzo tentativo? Calma, non è così scontato. Il rettangolo di 18 metri quadrati è la porta e ci sono anni in cui sembra piccola piccola. Gli attaccanti del Milan nel 2026 hanno bisogno di 3 tiri per prenderla e di 13,5 tiri per fare un gol. Pulisic, Leao, Nkunku, Fullkrug e Gimenez da Capodanno hanno segnato 8 gol con 34 tiri in porta e 93 tiri totali. Via, sono troppi. Anche così si spiega il girone di ritorno mediocre di Allegri e la difficoltà di queste settimane da quattro sconfitte senza gol in sette partite. Allegri davanti ha cambiato più volte coppia e sabato ha aggiunto un giocatore: tridente con Saelemaekers.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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