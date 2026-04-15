Olivella chiuso per sei mesi l' Alex Pub | Struttura abusiva con pali fissati nel basolato

La questura ha deciso di chiudere l’Alex Pub di via Spinuzza, nell’Olivella, per sei mesi, a causa di un’occupazione abusiva di suolo pubblico. La struttura era stata trovata con pali fissati nel basolato, considerati irregolari. La decisione è stata comunicata ufficialmente all’interno di un procedimento amministrativo. La sospensione anticipa eventuali verifiche più approfondite sulla conformità dell’attività alle normative urbanistiche e di sicurezza.

Sei mesi di stop per occupazione abusiva di suolo pubblico. Così ha disposto la questura per l'Alex Pub, in via Spinuzza, all'Olivella. Come accertato dagli agenti del commissariato Centro, che hanno dato seguito a un provvedimento del Suap, l’attività commerciale avrebbe beneficiato in questi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Palermo, stop di 6 mesi per un pub all’Olivella: occupazione abusiva di suolo pubblico e danni al basolatoÈ stata disposta la chiusura per 180 giorni di un pub situato nella zona Olivella del centro storico di Palermo, a seguito di ripetute violazioni... Olivella, armi e droga in un pub: licenza sospesa per un meseDopo il ritrovamento di un fucile a pompa con matricola abrasa nel suo locale, scatta la chiusura dell'attività per trenta giorni.