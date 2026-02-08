Olivella armi e droga in un pub | licenza sospesa per un mese

La polizia ha sospeso per un mese l’attività di un pub ad Olivella, dopo aver trovato un fucile a pompa con matricola abrasa nel locale. Gli agenti sono intervenuti ieri e hanno sequestrato l’arma, che era nascosta tra le bottiglie. Durante il controllo, sono stati trovati anche alcuni grammi di droga, che hanno portato alla sospensione dell’attività. Il proprietario rischia ora sanzioni più pesanti e l’accusa di essere coinvolto in traffico di armi e sostanze stupefacenti.

Dopo il ritrovamento di un fucile a pompa con matricola abrasa nel suo locale, scatta la chiusura dell'attività per trenta giorni. È questa la decisione presa dal questore di Palermo, Vito Calvino, nei confronti del titolare di un pub (di cui non è stato fornito il nome ndr) in zona dell’Olivella.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Olivella Pub Pregiudicati e droga: licenza sospesa 10 giorni per un bar di Porto San Pancrazio Il questore di Verona ha disposto la sospensione di dieci giorni della licenza di un bar in via Galileo Galilei, Porto San Pancrazio, a seguito di controlli relativi a pregiudicati e traffico di droga, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Risse, schiamazzi e droga all'interno del locale a Torino, sospesa la licenza per due attività A Torino, due locali sono stati sospesi dopo essere stati al centro di controlli che hanno portato a sanzioni, denunce e sequestri. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Olivella Pub Argomenti discussi: Nel magazzino del suo locale nascondeva un fucile a pompa, arrestato un giovane all'Olivella; Fucile a pompa pronto all'uso nel locale: arrestato giovane titolare all'Olivella; Palermo, in un locale all'Olivella trovati un fucile e droga: un arresto; Controllo amministrativo a Palermo finito con un colpo di scena, imprenditore arrestato per droga e armi. Palermo, armi e droga in un pub: licenza sospesa per 30 giorniPALERMO – Armi e droga in un locale del centro storico di Palermo, il questore sospende per un mese la licenza di un pub nella zona dell’Olivella. Il provvedimento nasce da un controllo di carabinieri ... livesicilia.it Controllo amministrativo a Palermo finito con un colpo di scena, imprenditore arrestato per droga e armiArrestato a Palermo un 26enne titolare di negozio: sequestrate armi e droga durante controlli nel centro storico. Sanzioni per oltre 3.000 euro. virgilio.it 06.02.2026 (300) PALERMO - Trovata arma clandestina all'Olivella. Arrestato un 26enne palermitano Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, inseriti in una più ampia strategia di monitoraggio dei locali commerciali del centro storico, i Carabinieri della facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.