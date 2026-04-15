Olimpiadi estive 2036 a Milano? Fontana | Con Roma nessun derby competizione positiva

Il presidente della Regione ha dichiarato che le Olimpiadi estive del 2036 potrebbero essere organizzate a Milano, senza che ci sia una competizione diretta con Roma. Ha aggiunto che questa candidatura coinvolge le regioni di Lombardia, Piemonte e Liguria e definisce la scelta come una competizione positiva tra le aree interessate. Nessun accenno a possibili rivalità tra le città, solo un riferimento a un progetto di collaborazione.

Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana, parlando del progetto annunciato di candidatura di Lombardia, Piemonte e Liguria. .🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi estive 2036 a Milano? Fontana: "Con Roma nessun derby, competizione positiva" OLIMPIADI, FONTANA: CON ROMA NESSUN DERBY, COMPETIZIONE POSITIVA, VINCEREMO NOI Notizie correlate Milano, Torino e Genova sognano le Olimpiadi estive (diffuse) del 2036: via all’iter condivisoMilano, 14 aprile 2026 – “Vogliamo valorizzare la vocazione sportiva, infrastrutturale e internazionale dei nostri territori. Torino, Milano e Genova sognano le olimpiadi estive (2036 o 2040): ipotesi candidatura del Nord-OvestLe Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle Città di Torino, Milano e Genova, annunciano l’avvio di un percorso congiunto volto a valutare... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milano, Torino e Genova puntano alle Olimpiadi estive del 2036; Olimpiadi estive del 2036: la nuova sfida. Milano ci riprova (con Torino e Genova); Torino sogna le Olimpiadi estive ma la prima sfida da vincere è un derby; Giochi olimpici estivi 2036, Nord-Ovest in pista. Sala ci crede: Accordo bipartisan. Ma ci manca uno stadio olimpico. Olimpiadi estive del 2036: la nuova sfida. Milano ci riprova (con Torino e Genova)I tre sindaci del Pd e i tre governatori di centrodestra fanno squadra. Si lavora al dossier ma c'è il nodo stadio. Verso un derby con Roma ... ilgiornale.it Olimpiadi 2036: l’Italia vuole ospitarle con tre cittàIeri il triangolo industriale, oggi quello sportivo. Torino, Milan e Genova sono pronte a presentare la propria candidatura per le Olimpiadi estive del 2036. Ol ... sportface.it Paulo Dybala ha il contratto con la Roma in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento non ci sono segnali di rinnovo Secondo il @corriere in caso di addio ai giallorossi l’argentino vorrebbe giocare col Milan, anche con un - facebook.com facebook Milan: Dybala un’opzione se non rinnova con la Roma Su Lewandowski e Vlahovic… x.com