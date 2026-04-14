Milano, Torino e Genova hanno annunciato ufficialmente l’intenzione di candidarsi per ospitare le Olimpiadi estive del 2036. Le tre città hanno avviato un percorso condiviso per valutare questa possibilità, con l’obiettivo di valorizzare le proprie strutture sportive, infrastrutture e presenza internazionale. La decisione è stata comunicata il 14 aprile 2026, e ora si attende l’iter formale per l’eventuale candidatura.

Milano, 14 aprile 2026 – “Vogliamo valorizzare la vocazione sportiva, infrastrutturale e internazionale dei nostri territori. Viva il triangolo olimpico!”. Sono le parole, alcune, che il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scelto per commentare l’avvio ufficiale di un percorso congiunto per candidare il Nord-Ovest italiano per ospitare una futura edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi (le prime da aggiudicare sono quelle del 2036). Il comunicato stampa è firmato dai sindaci di Milano (Sala), Torino (Stefano Lo Russo) e Genova (Silvia Salis) e dai presidenti di Piemonte (Alberto Cirio), Lombardia (Attilio Fontana) e Liguria (Marco Bucci).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, Torino e Genova sognano le Olimpiadi estive (diffuse) del 2036: via all’iter condiviso

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