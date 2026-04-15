Olimpiadi 2036 | l’Italia vuole ospitarle con tre città

L’Italia ha annunciato l’intenzione di candidarsi come paese ospitante per le Olimpiadi estive del 2036, puntando su tre città: Torino, Milano e Genova. Le tre località si preparano a presentare ufficialmente le proprie candidature, sostituendo così il tradizionale triangolo industriale con uno sportivo. La decisione di coinvolgere queste città si inserisce in un percorso di scelta che coinvolgerà le autorità sportive e politiche italiane.

Ieri il triangolo industriale, oggi quello sportivo. Torino, Milan e Genova sono pronte a presentare la propria candidatura per le Olimpiadi estive del 2036. Dopo il successo dei Giochi invernali di Milano-Cortina, ora il CONI punta a quelle estive. Il vertice operativo svoltosi in settimana ha segnato la strada per la candidatura congiunta che potrebbe dare una scossa all’intero panorama sportivo e infrastrutturale italiano. L’iniziativa istituzionale punta a riportare il massimo evento sportivo mondiale in Italia a decenni di distanza dall’ultimo precedente estivo del 1960. Il fulcro del dossier si basa su un paradigma di assoluta sostenibilità finanziaria e ambientale, in stretta aderenza alle moderne direttive del Comitato Internazionale Olimpico.🔗 Leggi su Sportface.it

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