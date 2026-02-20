L’annuncio di Luca Zaia di puntare alle Olimpiadi del 2036 a Venezia ha suscitato molte critiche. La proposta, che prevede grandi investimenti e lavori infrastrutturali, rischia di alterare l’aspetto storico della città. Molti esperti temono che l’evento possa danneggiare il fragile ecosistema lagunare e il turismo locale. La proposta di Zaia ha già diviso l’opinione pubblica e le associazioni ambientaliste. Ora si aspetta una risposta ufficiale dalle autorità competenti.

Mi sembra proprio devastante l’idea del Presidente del Consiglio regionale della Regione Luca Zaia di candidare la città di Venezia per le Olimpiadi del 2036. Credo che la bellezza e la fragilità di Venezia non siano in grado di sopportare lo stress ed il peso di un evento di tale portata. I conti della Fondazione Milano-Cortina continuano a fare acqua da tutte le parti, e ad oggi chiudono in perdita clamorosa. Col rischio concreto di un ulteriore salasso per le casse pubbliche. Abbiamo visto i disagi che queste Olimpiadi hanno creato per gli abitanti di Cortina e al sistema dei mezzi pubblici.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ora Zaia vuole anche le Olimpiadi a Venezia nel 2036: un’idea devastante

