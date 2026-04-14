Olimpiadi 2036 | Genova Milano e Torino ci provano Percorso comune e con le tre regioni per arrivare alla candidatura

Le città di Genova, Milano e Torino, accompagnate dalle rispettive Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte, hanno annunciato di aver avviato un percorso congiunto per presentare una candidatura alle Olimpiadi del 2036. La collaborazione tra le tre città e le aree regionali rappresenta il primo passo ufficiale verso questa possibile candidatura. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato congiunto, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi precisi.

Le città di Genova, Milano e Torino (in ordine alfabetico) e le rispettive Regioni, Liguria, Lombardo e Piemonte, hanno annunciato l’inizio di un percorso comune per provare ad avanzare la candidatura. Organizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi estive 2036 o 2040, l’obiettivo. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Olimpiadi 2036: Genova, Milano e Torino ci provano Percorso comune e con le tre regioni per arrivare alla candidatura Torino, Milano e Genova sognano le olimpiadi estive (2036 o 2040): ipotesi candidatura del Nord-OvestLe Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle Città di Torino, Milano e Genova, annunciano l’avvio di un percorso congiunto volto a valutare... Giochi per sempre: Torino, Milano e Genova lanciano la candidatura congiunta alle Olimpiadi 2036I Giochi invernali di Milano-Cortina sono appena terminati, ma l’appetito vien mangiando.