Anche Attilio Fontana parla dell'ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ma non è ancora chiaro se ci sarà o meno

Attilio Fontana ha menzionato l’eventuale presenza dell’ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, riferendosi a un possibile ruolo di controllo. Tuttavia, la Regione ha chiarito che al momento non ci sono conferme ufficiali sulla presenza degli agenti dell’ente. La questione rimane quindi aperta e ancora da definire, lasciando spazio a chiarimenti futuri sull’organizzazione dell’evento.

"L’ICE sarà qui solo per controllare Vance e Rubio", avrebbe commentato Fontana in riferimento alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma la Regione ha subito smentito: "Nessuna conferma sulla presenza degli agenti".🔗 Leggi su Fanpage.it

Recentemente si è discusso della possibile presenza di agenti Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con alcune dichiarazioni di Attilio Fontana che hanno generato confusione.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Fontana, conferma che la presenza di misure di sicurezza durante gli eventi di Milano-Cortina sarà limitata e esclusivamente finalizzata alla protezione di figure di alto profilo come il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio.

