Rbr High Five School domina ancora il Serpieri | doppietta davanti a 1.200 studenti in festa

Il Liceo Alessandro Serpieri ha vinto ancora le finali di Rbr High Five School, il torneo tra scuole superiori di Rimini. La causa è il talento e la determinazione degli studenti del Serpieri, che hanno conquistato il primo posto davanti a circa 1.200 spettatori in festa. La competizione si è svolta al palazzetto locale, dove gli studenti hanno mostrato grinta e abilità, lasciando il pubblico senza fiato. La scuola si aggiudica così il trofeo per la seconda volta consecutiva. La partita ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

Il liceo raddoppia il successo della scorsa edizione dell'High Five School: decisive le prestazioni di Bombardieri (17 punti) e Ronci (25), in un Flaminio gremito È ancora il Liceo Alessandro Serpieri a trionfare nelle finali di Rbr High Five School, il torneo degli istituti superiori di Rimini organizzato dalla società biancorossa insieme a Rivierabanca. I biancoblu hanno bissato il doppio successo della scorsa edizione: nella finale femminile il successo (53-45) sul Liceo Einstein è maturato solamente negli ultimi quindici minuti, mentre è stata molto più rotonda la vittoria (55-75) ai danni dell'Ites Valturio nel match maschile. La partita continua ad essere molto combattuta: a metà del secondo periodo è 18-18, con l'Einstein che sfrutta la tripla di Mbaye. Le squadre si sbloccano da tre punti: prima il Serpieri poi due volte ...