Ok definitivo della Camera al Ddl tutela agroalimentare | col reato di agropirateria più difese per i prodotti di qualità

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge sulla tutela dell'agroalimentare, introducendo nuove misure contro l'agropirateria. Il testo prevede sanzioni più severe per le irregolarità nel settore e rafforza le protezioni per i prodotti di qualità. La normativa comprende anche disposizioni per migliorare la difesa delle produzioni autentiche e garantire un sistema più efficace di controlli e sanzioni.

Via libera al Ddl sulla Tutela Agroalimentare. Il provvedimento introduce il reato di agropirateria e soprattutto definisce un quadro di sanzioni per le irregolarità nel settore che consentiranno una maggiore protezione e tutela delle eccellenze alimentari made in Italy con ricadute positive tanto per gli operatori che per i consumatori. «Non ci saranno voti contrari su un risultato storico raggiunto oggi in Parlamento, in occasione della Giornata del Made in Italy – ha commentato il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. Tutti possiamo essere orgogliosi: sappiamo che non c’era una difesa organica del sistema.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ok definitivo della Camera al Ddl tutela agroalimentare: col reato di agropirateria più difese per i prodotti di qualità Notizie correlate Via libera definito della Camera al Ddl di riforma della Croce Rossa: ecco cosa cambiaIntegrare le attività di interesse pubblico esercitate dalla Croce Rossa italiana e revisionare le disposizioni dei Corpi ausiliari delle Forze... Agroalimentare, call della Commissione Ue: 160 milioni di euro per promuovere i prodottiRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Permesso unico di lavoro: ok definitivo dal CdM; Governo, tanti i decreti in Parlamento: rallenta la legge elettorale; Decreto Bollette approvato: bonus da 115€ solo per redditi con ISEE fino a 9.794€; Decreto bollette, dal Senato via libera definitivo. Dl Cutro, ok definitivo della Camera al testo con 179 voti, è leggeVia libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge Migranti, approvato dopo la tragedia di Cutro. Il testo, su cui ieri il governo aveva incassato alla Camera la fiducia, viene ... ilgiornale.it Femminicidi, ok definitivo dalla Camera: «Chi uccide perde il diritto di decidere sui funerali della vittima»Chi uccide il coniuge, il partner dell’unione civile o un familiare non potrà più decidere che cosa fare delle spoglie della vittima. È questo il contenuto della proposta di legge approvata in via ... corriereadriatico.it Bagarre alla Camera. I deputati di #FdI con le mascherine in aula, la #Buonguerrieri accusa #GiuseppeConte: "Mentitore seriale". E l'ex premier sbotta: "Ci vediamo in tribunale" - facebook.com facebook Bagarre alla Camera. I deputati di #FdI con le mascherine in aula, la #Buonguerrieri accusa #GiuseppeConte: "Mentitore seriale". E l'ex premier sbotta: "Ci vediamo in tribunale" x.com