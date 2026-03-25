La Camera ha approvato senza modifiche il disegno di legge che modifica le norme sulla Croce Rossa italiana. La legge prevede l’integrazione delle attività di interesse pubblico svolte dall’organizzazione e una revisione delle disposizioni relative ai Corpi ausiliari delle Forze armate. La decisione segue il passaggio in commissione e il voto finale in aula.

Integrare le attività di interesse pubblico esercitate dalla Croce Rossa italiana e revisionare le disposizioni dei Corpi ausiliari delle Forze armate. Sono soltanto alcuni dei punti contenuti all’interno del Ddl sulla Croce Rossa presentato dal ministro della Difesa Crosetto e dal ministro della Salute Schillaci, ora approvato in via definitiva dalla Camera con 156 voti a favore e 112 astenuti. Tra le novità, professioni come quella veterinaria e quella odontoiatra potranno essere prese in considerazione per svolgere attività di volontariato, mentre si chiude definitivamente il capitolo sulla Fondazione i cui guadagni saranno devoluti. Al Governo, infine, saranno attribuite nuove deleghe. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Via libera definito della Camera al Ddl di riforma della Croce Rossa: ecco cosa cambia

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