Via libera definito della Camera al Ddl di riforma della Croce Rossa | ecco cosa cambia
La Camera ha approvato senza modifiche il disegno di legge che modifica le norme sulla Croce Rossa italiana. La legge prevede l’integrazione delle attività di interesse pubblico svolte dall’organizzazione e una revisione delle disposizioni relative ai Corpi ausiliari delle Forze armate. La decisione segue il passaggio in commissione e il voto finale in aula.
Integrare le attività di interesse pubblico esercitate dalla Croce Rossa italiana e revisionare le disposizioni dei Corpi ausiliari delle Forze armate. Sono soltanto alcuni dei punti contenuti all’interno del Ddl sulla Croce Rossa presentato dal ministro della Difesa Crosetto e dal ministro della Salute Schillaci, ora approvato in via definitiva dalla Camera con 156 voti a favore e 112 astenuti. Tra le novità, professioni come quella veterinaria e quella odontoiatra potranno essere prese in considerazione per svolgere attività di volontariato, mentre si chiude definitivamente il capitolo sulla Fondazione i cui guadagni saranno devoluti. Al Governo, infine, saranno attribuite nuove deleghe. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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