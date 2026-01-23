Agroalimentare call della Commissione Ue | 160 milioni di euro per promuovere i prodotti

La Commissione europea ha annunciato una call per il 2026, destinata a finanziare campagne e eventi che promuovono i prodotti agroalimentari sostenibili e di qualità dell’UE. Con un plafond di 160 milioni di euro, l’iniziativa mira a sostenere la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari europee sia all’interno dell’Unione che sui mercati internazionali. Questa opportunità si rivolge a soggetti pubblici e privati interessati a rafforzare la presenza dei prodotti europei.

La Commissione europea ha pubblicato gli inviti a presentare proposte per il 2026 a sostegno di campagne ed eventi che promuovono prodotti agroalimentari europei sostenibili e di alta qualità all'interno dell'Unione europea e nel mondo. Saranno stanziati fino a 160 milioni di euro tramite sovvenzioni per cofinanziare programmi proposti da associazioni di produttori e altri organismi del settore agroalimentare, sia sul mercato interno dell'UE che in mercati extra-UE chiave con un forte potenziale di crescita, tra cui Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Cina, Singapore e Nord America. Gli inviti fanno parte del programma di lavoro sulla politica di promozione 2026 , nell'ambito del quale la Commissione stanzierà 205 milioni di euro per cofinanziare attività di promozione dei prodotti agroalimentari dell'UE, la dotazione più elevata mai dedicata a migliorare la consapevolezza dei consumatori sui prodotti agricoli europei e sui regimi di qualità.

