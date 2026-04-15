In Toscana, le condizioni meteo continuano a cambiare rapidamente, con giornate calde e soleggiate alternate a momenti di freddo intenso. Dopo un periodo di temperature miti e sole pieno, si prevedono piogge, venti freddi e possibili fiocchi di neve sull’Appennino. I meteorologi segnalano incertezza nelle previsioni, mentre la popolazione si prepara a vestire di nuovo il cappotto. La situazione rimane in evoluzione, con variazioni continue nel clima.

Sempre ammesso che stavolta i meteorologi ci azzecchino (e già qui si ride.), la Toscana si prepara all’ennesimo scherzo d’aprile: prima sole da stendino pieno e gelato in mano, poi un tuffo nel freddo con vento, pioggia e magari anche qualche fiocco sull’Appennino. Insomma, un’altalena meteo degna di un luna park: fidarsi è bene, ma tenere il cappotto a portata di mano è meglio. O, qui c’è da diventare matti! In Toscana aprile ha deciso di fare il ganzo e cambiare umore come gli pare. Prima ti fa spogliare come fossi a luglio, poi zac! ti rimette il freddo nelle ossa. Perché sì, dicono che questo fine settimana (17-19 aprile) parrà d’essere al mare: sole, caldo e via di magliette corte.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh che ti combina Aprile! Prima sole da spiaggia, poi gelo da Befana: si rispolvera il cappotto

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